Genelev sokağından alıp Abdülhamid Han’ın saray bahçesine diktiler! Hayasız kadın heykeli kaldırılsın!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı, Tarihçi Mustafa Armağan, CHP zihniyetinin geçmişteki tartışmalı icraatlarını ve 1974 yılında İstanbul’da yaşanan “Güzel İstanbul” heykeli krizinin perde arkasını köşesine taşıdı.

Yazısında CHP’nin kültürel iktidar anlayışını sert sözlerle eleştiren Armağan, Cumhuriyetin ilk yıllarında Yıldız Sarayı'nda uluslararası kumarhane açılmasından Karaköy'deki genelev sokağının önüne çıplak kadın heykeli dikilmesine kadar uzanan süreci anlattı. Dönemin CHP-MSP koalisyon hükümetinde yaşanan gerilimi ve bizzat CHP'li Belediye Başkanı Ahmet İsvan’ın hatıralarını aktaran Armağan, geçmişteki bu skandalları günümüz okuyucusu için yeniden gün yüzüne çıkardı.

“CHP’NİN DAHA NİCE KİRLİ MARİFETLERİ VARDIR”

Armağan, CHP iktidarının geçmişteki uygulamalarına değinerek, “Cumhuriyetin ilk yıllarında Yıldız Sarayı’nda uluslararası bir kumarhane ve dans pisti açarak İstanbul’u Monte Carlo’ya rakip olacak çapta bir “Kumar Başkenti” yapmaya niyetlenen CHP iktidarının daha nice kirli marifetleri vardır.” dedi. Bu sakat anlayışın 1974 yılındaki izdüşümünün ise Karaköy’deki genelev sokağının önüne “Güzel İstanbul” adıyla erotik çıplak kadın heykeli dikilmesi olduğunu belirtti.

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