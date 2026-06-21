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Dünya Kolombiya ordusundan terör örgütüne ağır darbe! FARC’ın azılı elebaşı 'Marlon' çatışmada öldürüldü!
Dünya

Kolombiya ordusundan terör örgütüne ağır darbe! FARC’ın azılı elebaşı 'Marlon' çatışmada öldürüldü!

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Kolombiya ordusundan terör örgütüne ağır darbe! FARC’ın azılı elebaşı 'Marlon' çatışmada öldürüldü!

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da, terör örgütlerine ve uyuşturucu kartellerine karşı yürütülen kararlı mücadelede tarihi bir başarıya imza atıldı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) üyesi ve örgütün en tehlikeli üst düzey sorumlularından biri olan "Marlon" kod adlı Ivan Jacobo Idrobo'nun, güvenlik güçleriyle girilen amansız bir çatışmada ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) üyesi üst düzey sorumlularından Ivan Jacobo Idrobo'nun​​​​​​​ güvenlik güçleriyle girilen çatışmada öldürüldüğünü duyurdu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Marlon kod adlı Ivan Jacobo Idrobo'nun, Cauca yönetim bölgesi kırsalında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Marlon'un çok sayıda terör eyleminin faillerinden olduğuna dikkati çeken Petro, şunları kaydetti:

"Ölüm haberleri vermekten hoşlanmıyorum çünkü barış sağlansaydı bugün başka şeylerden konuşuyor olacaktık. Ancak hükümete karşı savaş açan, yerli halkı ve genel olarak Cauca sakinlerini katleden, 'Ivan Mordisco'nun ikinci adamı 'Marlon' kod adlı elebaşı çatışmada ölü ele geçirilmiştir. Bu, Kolombiya'nın batısında mafyanın silahlı yapılarına indirdiğimiz en ağır darbedir. Ele geçirilen tüfek sayısı, yakalanan militanlar ve kurtarılan çocuklar göz önüne alındığında, bu örgütün Cauca'daki yapısı artık mağlup edilmiştir."

Petro, Marlon'un EMC elebaşı Ivan Mordisco lakaplı Nestor Gregorio Vera'nın sağ kolu olduğunu vurgulayarak, "Barış yegane yoldur ancak bu yolda safça davranamayız. Ulusal ordumuzun zaferi, Kolombiya için daha fazla güvenlik demektir. Kolombiya, yasa dışı ekonomilerle bağını koparabilir ve kendi barışını inşa edebilir." ifadelerini kullandı.

 

- EMC

"Ivan Mordisco" ismiyle tanınan Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre, 2 bin 180'i silahlı 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yasa dışı yollarla finansman sağlıyor.

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