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Yaşam Barajda ceset paniği! Ekiplerin sudan çıkardığı şey şaşkına çevirdi
Yaşam

Barajda ceset paniği! Ekiplerin sudan çıkardığı şey şaşkına çevirdi

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Barajda ceset paniği! Ekiplerin sudan çıkardığı şey şaşkına çevirdi

Artvin’de Muratlı Barajı Gölü’nde ceset olduğu yönündeki ihbar üzerine AFAD ve deniz polisi ekipleri bölgeye sevk edildi. Dalgıçların sudan çıkardığı cisim ise şaşırttı.

Artvin’de baraj gölünde ceset görüldüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Muratlı Barajı Gölü yüzeyinde ayakları görünen ceset olduğu ihbarı sonrası AFAD personeli ve Hopa Deniz polisi ekipleri harekete geçti. Dalgıç ekipleri, suya dalış yaptı. İncelemede, ekipler cansız mankenle karşılaştı. Sudan çıkarılan cansız manken bölgeden kaldırdı.

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