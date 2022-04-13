  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Patatesli börek tarifi :Yumuşacık, çıtır rulo kolay börek tarifi
Yemek Tarifleri

Patatesli börek tarifi :Yumuşacık, çıtır rulo kolay börek tarifi

Bu patatesli börek tarifini çay saatlerinde, kahvaltılarda, pikniklerde severek ikram edebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 15:48:00 - 2022-04-13 15:57:28
Patatesli börek tarifi :Yumuşacık, çıtır rulo kolay börek tarifi

Kolay ve hızlı börek (hazır yufkadan)...

Patatesli çıtır börek tarifi 

Patatesli çıtır börek tarifi için malzemeler

  • 4 adet yufka
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 3 yemek kaşığı un
  • İç harcı için:
  • 4 adet orta boy patates
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta

Patatesli çıtır börek tarifi nasıl yapılır?

Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyarak küçük küçük doğrayın. Rendelediğiniz ya da küçük doğradığınız soğanı sıvı yağda kavurduktan sonra patatesleri ilave edin ve nane, tuz, kırmızı toz biberi de ekleyerek kavurun. İç harcını soğumaya bırakın. Sıvı yağ, sirke, un ve tuzu iyice çırparak boza kıvamında sos hazırlayın. Yufkalardan bir tanesini serin ve yarısının üzerine hazırladığınız sostan 3-4 yemek kaşığı dökerek fırça ile yayın. Yufkanın diğer yarısını soslu kısmın üzerine kapatın ve üzerini tekrar sos ile ıslatın.  2 katlı yufkanızı pizza dilimi şeklinde 6 parça kesiyorsunuz ve üçgenlerin kalın kısımlarına iç harcından koyarak sigara böreği sarar gibi sarıyorsunuz. Tüm malzemeleri aynı şekilde yaptıktan sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alalım, üzerine yumurta sarısı sürüp susam serperek 180 derece ısıttığınız fırında patatesli börekler kızarana kadar pişiriyorsunuz.

Çıtır çıtır patatesli börek tarifimiz servise hazır. Afiyet olsun…

 

Cevizli rulo tatlı tarifi nasıl yapılır? Yedikçe yediren kıyır kıyır cevizli tatlı tarifi
Cevizli rulo tatlı tarifi nasıl yapılır? Yedikçe yediren kıyır kıyır cevizli tatlı tarifi

Yemek Tarifleri

Cevizli rulo tatlı tarifi nasıl yapılır? Yedikçe yediren kıyır kıyır cevizli tatlı tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay