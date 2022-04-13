Patatesli börek tarifi :Yumuşacık, çıtır rulo kolay börek tarifi

Kolay ve hızlı börek (hazır yufkadan)...

Patatesli çıtır börek tarifi

Patatesli çıtır börek tarifi için malzemeler

4 adet yufka

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı un

İç harcı için:

4 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Üzeri için:

1 adet yumurta

Patatesli çıtır börek tarifi nasıl yapılır?

Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyarak küçük küçük doğrayın. Rendelediğiniz ya da küçük doğradığınız soğanı sıvı yağda kavurduktan sonra patatesleri ilave edin ve nane, tuz, kırmızı toz biberi de ekleyerek kavurun. İç harcını soğumaya bırakın. Sıvı yağ, sirke, un ve tuzu iyice çırparak boza kıvamında sos hazırlayın. Yufkalardan bir tanesini serin ve yarısının üzerine hazırladığınız sostan 3-4 yemek kaşığı dökerek fırça ile yayın. Yufkanın diğer yarısını soslu kısmın üzerine kapatın ve üzerini tekrar sos ile ıslatın. 2 katlı yufkanızı pizza dilimi şeklinde 6 parça kesiyorsunuz ve üçgenlerin kalın kısımlarına iç harcından koyarak sigara böreği sarar gibi sarıyorsunuz. Tüm malzemeleri aynı şekilde yaptıktan sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alalım, üzerine yumurta sarısı sürüp susam serperek 180 derece ısıttığınız fırında patatesli börekler kızarana kadar pişiriyorsunuz.

Çıtır çıtır patatesli börek tarifimiz servise hazır. Afiyet olsun…