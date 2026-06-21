DEM Parti’de Iğdır depremi! 3 başkan yardımcısı görevden alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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DEM Parti ani bir kararla Iğdır Belediye Başkan Yardımcıları Nesim Yiğit, Nevzat Kesemen ve Seyran Ayhan’ı görevlerinden aldı.
DEM Partili Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevlerinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Belediye Başkan Yardımcıları Nesim Yiğit, Nevzat Kesemen ve Seyran Ayhan görevlerinden alındı. Iğdır Belediyesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görevden alınan isimlerin yerine kimlerin atanacağı da kamuoyuyla paylaşılmadı.