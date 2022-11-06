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Yerel 3 katlı apartmanda yangın
Yerel

3 katlı apartmanda yangın

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 3 katlı apartmanda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 03:33:00 -
3 katlı apartmanda yangın

Olay, ilçeye bağlı Yeni Siteler Mahallesi üçkatlar mevkiindeki 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Hafta sonu nedeniyle köylerine giden Hasan Erdoğan (46) ve ailesinin yaşadığı evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili araştırma yapan ekipler, ev sahibi Hasan Erdoğan’ın ve ailesi köyde bulundukları sırada evde çıkan yangının kundaklama ihtimali üzerine olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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