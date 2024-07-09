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Yerel 3 ilde FETÖ'ye operasyon! Gözaltılar var
Yerel

3 ilde FETÖ'ye operasyon! Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2024-07-09 16:59:00 -
3 ilde FETÖ'ye operasyon! Gözaltılar var

Manisa merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifresi ve silahlı terör örgütünün finansmanının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik, Manisa merkezli, Bursa ve İzmir illerinde sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar kapsamında, S.Ö., F.Ç., N.İ., E.Ç., G.S., E.S., S.A., F.Y.T. ve M.K.S. isimli şüpheli şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden zarflar içerisinde dağıtılmaya hazır vaziyette toplam 3 bin 300 ABD doları, 48 bin TL, 5 adet çeyrek altın, 1 adet gram altın ve çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınarak Manisa'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edileceği açıklandı.

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