3 ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı!

Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da yangın riskinin önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Bursa

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bursa İli Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonunun son toplantısında yaz dönemine ilişkin kararlar alındığı belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran-30 Eylül tarihlerinde Bursa ili ve ilçelerinde ormanlara giriş ve çıkışlar (işi ve ikameti gereği girip çıkanlar dışında) ile ormanlık alanlarda mangal, semaver vb. araçlarla ateşli piknik yapmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak, motorlu vasıtalarla sportif faaliyetler yapmak, çadırlı kamp yapmak, dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak, bahçe temizliği için ateş yakmak, anız yakmak ve her türlü kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır.

Çanakkale

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde orman yangınlarının yaşanması ve bu konuda oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar beklendiğinden, Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.

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Konuyla ilgili mevzuatın hatırlatıldığı açıklamada, "Çanakkale ilindeki ormanlık alanlara, orman içinde faaliyet gösteren işletme sahipleri ve bunların ziyaretçileri, ormancılık faaliyetlerinde ve orman içindeki ziraat alanlarında çalışanlar ile diğer görevliler haricinde 26 Haziran-15 Eylül tarihleri süresince girişler yasaklanmıştır." ifadesi kullandı.

Kütahya

Kütahya'da, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun kararlarına göre, 15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Ayrıca, yangınlara etkin ve hızlı müdahale amacıyla orman yangın ilk müdahale ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan alanlarda konuşlandırılacak.