3. havalimanında Havabüs çalışıyor mu?

Dünyanın en büyük havalimanı olan yeni İstanbul Havalimanı 29 Ekim’de ilk etabı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 1 Ocak 2019’dan itibaren de tüm uçuşlar 3. Havalimanı yani İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Peki 3. havalimanında Havabus çalışıyor mu? Yeni İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı otobüs hatları ve kalkış saatleri nedir? Havaist ve Havabüs otobüs saatleri…

1 Ocak 2019’dan itibaren tüm uçuş ve inişler artık yeni İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Atatürk Havalimanı’nın taşınacak olmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’na gidecek olan vatandaşlar, Esenler’den 3. havalimanına nasıl gidilir? 3. havalimanı nasıl gidilir? Metrobüsle İstanbul Havalimanına nasıl gidilir? Metro ile yeni İstanbul Havalimanına nasıl gidir? 3. havalimanında Havabus çalışıyor mu? gibi sorular en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Bizlerde vatandaşın bulundukları yerden İstanbul Havalimanı'na daha kolay ulaşmasını sağlayacak otobüs güzergahlarını derleyip haberleştirdik.

Havabüs servis saatleri

Taksim Kalkış Noktası: Abdulhak Hamit Caddesi

Açık adres: Abdulhak Hamit Caddesi, Taksim / İstanbul

Sefer süresi ortalama 40 Dakika olup trafik yoğunluğuna göre değişebilmektedir.

"Atatürk havalimanı kalkış saati dış hatlar kalkış saati olup, araç iç hatlardan 5 dk önce hareket etmektedir"

Güzergah;

Gidiş: Taksim-Aksaray-Sahil Yolu-Atatürk Havalimanı

Dönüş: Atatürk Havalimanı- Sahilyolu-Bakırköy-Yenikapı-Aksaray(Marmaray)-Taksim

Bilet Fiyatı: ₺ 14

Taksim'den İstanbul havalimanına nasıl giderim? Havaalanına en kolay nasıl giderim? Türkiye’nin dev projeleri arasında yer alan ve ilk etabının yapımı kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de hizmete açıldı. Erdoğan hizmete açılan havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu da tüm dünyaya duyurdu.

Atatürk hava alanından şehrin çeşitli bölgelerine metro ve belediye otobüsleri ile ulaşım sağlanabilir. Aksaray-Atatürk Hava Limanı arasında hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait hafif

metro, ilk seferine karşılıklı olarak sabah saat 06.00 da başlıyor. Gece saat 24.00’e kadar devam eden seferlerde, Aksaray ve Atatürk Hava Limanından her 5-7 dakika da bir sefer gerçekleştiriliyor.

Hava Limanından hareket eden tren ise, başlıca Dünya Ticaret Merkezi (DTM) ve İstanbul Fuar Merkezinden sonra Şirinevler, Bakırköy, Zeytinburnu, Otogar ve Topkapı istasyonlarını geçerek 35 dakikalık bir yolculuğun ardından Aksaraya ulaşıyor.

Taksim İstanbul Havalimanı HAVAİST otobüs hattı ve durakları

İST19 Taksim-Beşiktaş-Yeni Havalimanı hattı; Abdülhak Hamit Caddesi, Beşiktaş Meydan, Zincirlikuyu Metrobüs ve Göktürk Emniyet Amirliği'nden geçerek Yeni Havalimanına ulaşacaktır. Taksim İstanbul Havalimanı kaç dakika? Taksim- Beşiktaş-Yeni Havalimanı Hattı (44 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi :100 dakika)

İstanbul Havalimanı'na giden İETT otobüs hatları hangileri?

H-2 Otobüs Hattı; İstanbul Yeni Havalimanı -Mecidiyekoy Otobüs Hattı Güzergahı: Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan Yolu, Nurtpe, Viyadük, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti, İhsani Kavşağı, İstanbul Yeni Havalimanı

H-3 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Arası otobüs hattı Güzergahı : Gümrük, 4.Cadde, Menekşe Sitesi, TOKİ 3.Bölge, Lale Şehir, Çimentepe, Ağaçlı, Atatürk Mahallesi, İkitelli Garajı, İMSAN, MASKO, Demirciler Sitesi, İstanbul Yeni Havalimanı

H4 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı; Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent’ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşacaktır.

İstanbul Havalimanı Tüyap HAVAİST durakları ve hattı

İST1 hattı: Yeni Havalimanı-Yenikapı hattı sırasıyla Yenikapı Bakırköy İDO, Kuleli, Başakşehir Metrokentten geçerek Yeni Havalimanına ulaşacaktır.

Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı hattı (65 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi : 110 dakika)

İST2 hattı: Yeni Havalimanı-TÜYAP hattı sırasıyla TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez'den geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşacaktır.

TUYAP – Bahçeşehir- Yeni Havalimanı hattı (58 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi : 110 dakika)

Kozyatağı İstanbul Havalimanı HAVAİST otobüs hatları ve durakları

İST7 hattı Kozyatağı Metro-Yenihavalimanı hattı; Kozyatağı Metro, Tepeüstü, Kavacık Köprüsü Yeni Havalimanı'na ulaşacaktır.

Kozyatağı metro- Yeni Havalimanı hattı (57 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi : 115 dakika)