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3. Havalimanı'nda büyük prova başlıyor

29 Ekim’deki açılış öncesi İstanbul Yeni Havalimanı’nda sistemlerin test edilmesi amacıyla üniversite öğrencilerinin temsili yolcu olacağı üç büyük prova yapılacak.

11 Eylül 2018 Salı 09:48
3. Havalimanı'nda büyük prova başlıyor

Açılışına iki aydan kısa bir süre kalan İstanbul Yeni Havalimanı’nda her şey 29 Ekim tarihine göre ayarlanıyor. Törenle açılacak olan havalimanında ilk uçuş 31 Ekim saat 14.00’te Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul’dan Ankara’ya yapılacak.

15 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Havalimanı inşaatının yüzden 95’i tamamlanmış durumda. Özellikle terminal ve uçak körükleri küçük eksikler dışında operasyona hazır. Havalimanında ‘İşletmeye Hazırlık ve Havalimanı Transferi’ anlamına gelen ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer) kapsamında 15 Eylül’den sonra üç büyük prova yapılacak. 15 Eylül tarihinde yapılacak ilk provada, çeşitli üniversitelerde okuyan 1000 öğrenci getirilerek yolcu gibi havalimanından giriş yapacak.

UÇAK YOLCUSUYMUŞ GİBİ...

Akşam gazetesinden Süleyman Şen'in haberine göre, yolcular uçacakmış gibi terminalden girecek, check-in yaptırıp pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçağa binilen son kontrol noktalarına kadar gelecek. 15 Eylül’ü izleyen günlerde aynı işlem bu kez 3 bin üniversite öğrencisiyle, son provada ise 5 bin öğrenciyle tekrarlanacak.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 09:48
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