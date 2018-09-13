Dünyanın en büyük havalimanına sahip olacak olan İstanbul 3. Havalimanının taşımacılık ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. 3. Havalimanının taşımacılık ihalesini Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu kazanmıştı. Peki 3. Havalimanı taşımacılık ihalesi neden iptal edildi? İşte detaylar…

İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildi. İhaleyi 475 milyon 488 bin TL’lik teklif veren Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu kazanmıştı. İş kapsamında havalimanı açılış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle, İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapılacaktı. Ancak ihalenin kamu yararı taşımadığı gerekçesi ile iptal edildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre dün ihaleye katılan firmalara sözlü olarak ihalenin iptal edildiği ve ilerleyen günlerde yeniden ihale tarihinin açıklanacağı bilgisi verildi.

3 TEKLİF SUNULMUŞTU

İptal edilen ihaleye Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyumu, Platform Turizm ve Sarılar Turizm olmak üzere 3 teklif sunulmuştu. İhale Komisyonu tarafından Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz sayılmıştı. İhaleye davet edilen firmalardan Turex Turizm maliyetleri çok yüksek buldukları için teklif vermediklerini açıklamıştı. İhaleye davetli katılan İstanbul Halk Ulaşım da teklif sunmamıştı.