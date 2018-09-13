0553 313 94 23

3. Havalimanı taşımacılık ihalesi neden iptal edildi?

Dünyanın en büyük havalimanına sahip olacak olan İstanbul 3. Havalimanının taşımacılık ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. 3. Havalimanının taşımacılık ihalesini Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu kazanmıştı. Peki 3. Havalimanı taşımacılık ihalesi neden iptal edildi? İşte detaylar…

13 Eylül 2018 Perşembe 11:49
3. Havalimanı taşımacılık ihalesi neden iptal edildi?

Dünyanın en büyük havalimanına sahip olacak olan İstanbul 3. Havalimanının taşımacılık ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. 3. Havalimanının taşımacılık ihalesini Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu kazanmıştı. Peki 3. Havalimanı taşımacılık ihalesi neden iptal edildi? İşte detaylar…

İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildi. İhaleyi 475 milyon 488 bin TL’lik teklif veren Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu kazanmıştı. İş kapsamında havalimanı açılış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle, İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapılacaktı. Ancak ihalenin kamu yararı taşımadığı gerekçesi ile iptal edildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre dün ihaleye katılan firmalara sözlü olarak ihalenin iptal edildiği ve ilerleyen günlerde yeniden ihale tarihinin açıklanacağı bilgisi verildi.

3 TEKLİF SUNULMUŞTU

İptal edilen ihaleye Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyumu, Platform Turizm ve Sarılar Turizm olmak üzere 3 teklif sunulmuştu. İhale Komisyonu tarafından Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz sayılmıştı. İhaleye davet edilen firmalardan Turex Turizm maliyetleri çok yüksek buldukları için teklif vermediklerini açıklamıştı. İhaleye davetli katılan İstanbul Halk Ulaşım da teklif sunmamıştı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:49
  1. İstanbul
  2. 3. havalimanı
  3. son dakika 3. havalimanı taşımacılık
  4. ltur Turizm
  5. Havaş
  6. Free Turizm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın talimatıyla o şirket de TL'ye dönüyor
    1. Erdoğan'ın talimatıyla o şirket de..
    2. Cuma namazı için bile durmadılar
    3. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    4. İzmir'deki pis kokunun asıl nedeni..
    5. Kayseri'de cinsel istismarcı üvey..
    6. Diyanet hac kayıtları hac kayıtları..
    7. Takside uyuşturucu satan şoföre polis..
    8. Esenyurt'ta büyük kavga! Suriyeliler..
    9. CHP'li İzmir Belediyesi kılını..
    10. Futbolda devrim! Transfere sınır geliyor
    11. MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye..
    12. MHP'nin Mersin adayı belli oldu
    13. Almanya’da İslâm güneşi
    14. 3. Havalimanı taşımacılık ihalesi..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ancak esrar..
    16. MİT'in Suriye'deki operasyonu, Doğu..
    17. Kamuya KPSS ve KPSS'siz 12 bin 120..
    18. Hulusi Akar'dan kritik uyarı: Felakete..
    19. Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi iptal..
    20. Yerli keskin nişancı tüfeği seri..
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!