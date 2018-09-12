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3. Havalimanı ekonomiyi de uçuracak!

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2023 hedefleri doğrultusunda mega projelere imza atmaya devam ediyor. Bu projelerin en önemlisi ise İstanbul’da inşa edilen yeni havalimanı. Ekonomik saldırılara rağmen mega projelere ara vermeyen Türkiye bu sayede hem ekonomisini güçlendirmek hem de bölgesel ve küresel finans merkezi olmayı hedefliyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:58
3. Havalimanı ekonomiyi de uçuracak!

Döviz kuru üzerinden Türk ekonomisine yöneltilen oklara rağmen Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda mega projelere ara vermeden devam ediyor. Türkiye’nin en önemli projesi olan ve büyük oranda tamamlanan İstanbul yeni havalimanı açılmak için gün sayıyor.

İSTANBUL DÜNYA HAVACILIĞININ MERKEZİ OLACAK!

Türkiye’nin adeta gözbebeği olacak yeni havalimanı ekonomiye de büyük oranda katkı sağlayacak. 76.5 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve dünyanın en büyüğü olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı dünya havacılığının merkezi olacak.

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan 3. Havalimanında sosyal ve kültürel alanlara öncelik verildi. Türkiye’nin dünyaya açılan yeni kapısı olacak olan dev proje, havalimanı olmasının yanı sıra küçük bir şehir kompleksliğine de sahip olacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nın açıldığında dünyanın en önemli havacılık merkezi olan Frankfurt Havalimanı’nın yerini alacağı düşünülüyor.

EKONOMİYE OLUMLU ETKİ EDECEK

İstanbul’u küresel hava yollarının merkezi haline getirecek olan 3. Havalimanı Türkiye’yi transit yolcu pazarında söz sahibi haline getirecek. Bu sayede dünya ticaretinin İstanbul’a kayması sağlanacakç Yeni havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olarak dünya hava trafiğinde “köprü” görevi görerek pek çok noktaya kısa yoldan transfer merkezi haline gelecek.

Yeni havalimanının direkt, endirekt ve tetikleyici etkileriyle birlikte Türkiye’ye gelen turist sayısında artışa sebep olacağı bunun da ekonomiye olan etkisinin büyük olacağı öngörülüyor.

29 Ekim 2018'de hizmete girecek olan yeni havalimanında yaklaşık 50 bin metrekare Duty Free alanı, 25-30 bin metrekarede ise yeme-içme alanları yer alacak. Dünyanın en büyük havalimanında yer bulabilmek için de en iyi markalar sıraya girdi. Havalimanı içerisinde yer alacak Duty Free alanında ve kültürel alanlar da 100’e yakın marka, restoran ve cafelerin yer alacağı yeme içme bölgelerinde ise 160 marka hizmet verecek. Böylece aktarma yapan yolcuların da havalimanından ayrılmadan ülke ekonomisine katkıları arıttırılmış olacak. 

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ!

Yılda 200 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olması beklenen yeni havalimanında 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark da bulunuyor. Bunların yanı sıra havalimanı bünyesinde sosyal ve kültürel alanlar olarak havacılık tıp merkezi, şeref salonu, devlet konuk evi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi, ibadethaneler, kongre merkezi, güç santralleri, kargo ve genel havacılık terminali ile arıtma ve çöp bertaraf tesisleri gibi çok sayıda entegre yapı yer alacak.  İstanbul 3. Havalimanı, terminaller arasındaki ulaşımın son teknoloji raylı sistemlerle yapıldığı 4 terminal binası, 165 yolcu köprüsü, 3 hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol kulesi, her türlü uçak tipinin iniş ve kalkış gerçekleşitirebileceği 6 pist, uçakların pistlere gideceği 16 taksi yolu, 500 uçağın aynı anda park edebileceği toplam 6,5 milyon metrekare aprona sahip.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 14:58
  1. İstanbul
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