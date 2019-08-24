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3 gündür kayıp gencin cesedi dere kenarında bulundu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde üç gön önce kaybolan 21 yaşındaki gencin dere kenarındaki yolda cansız bedeni bulundu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:44
3 gündür kayıp gencin cesedi dere kenarında bulundu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde üç gön önce kaybolan 21 yaşındaki gencin dere kenarındaki yolda cansız bedeni bulundu.


Pamukova ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan ve üç gündür kayıp olan 21 yaşındaki İlhan Karakaya’nın gencin cansız bedeni Pamukova Cumhuriyet Mahallesi Dua Meydanı Sokak mevkiinde bulunan Karandere kenarında ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tarlasını sulamaya giden bir vatandaş Karandere kenarındaki patika yolda bir erkek cesedi görmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemede, dere kenarındaki erkek cesedinin üç gün önce kaybolan İlhan Karayaka’ya ait olduğunu belirledi. Üç gün önce öldüğü değerlendirilen İlhan Karayaka’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderilirken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:44
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