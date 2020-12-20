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Gündem 3 doktor 1 öğretmen de aralarında! Adnan Oktar çetesine 9 ilde baskın: 23 gözaltı
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3 doktor 1 öğretmen de aralarında! Adnan Oktar çetesine 9 ilde baskın: 23 gözaltı

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:28:00 -
3 doktor 1 öğretmen de aralarında! Adnan Oktar çetesine 9 ilde baskın: 23 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen, yargılaması devam eden örgütün lider, yönetici ve üyelerinin moral ve motivasyonlarını arttırmak ve örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak maksatlı sosyal medyada çalışmalar yapan, örgütle iltisaklı aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmenin de bulunduğu 23 şüpheliden 18'i yakalandı.

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