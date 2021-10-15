3 dakikada 2 gol! Beşiktaş, Başakşehir'e mağlup oldu

Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı 3-2 yendi. Başakşehir Fatih Terim Stadından oynanan müthiş maçın önemli anları şöyle gelişti:

24. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara’nın savunma arkasına attığı pası göğsüyle önüne indiren Berkay ceza sahasına girdi. Berkay, sağ çaprazdan yakın mesafeden şutunu attı, top uzak direk dibinden auta gitti.

25. dakikada Beşiktaş’ın gelişen atağında Rıdvan Yılmaz, sol kanattan ön direğe ortasını yaptı. Altıpas içinde Epuranu’nun ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan’ın kucağında kaldı.

40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca’nın ceza sahasının dışından şutunda top kaleci Mert’ten sekti, boşta kalan meşin yuvarlağa Okaka yakın mesafeden vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başladı. Larin, Necip ve Alex Teixeira oyuna girerken Oğuzhan, Atiba ve Güven çıkan isimler oldu.

51. dakikada topla buluşan Larin’in vuruşunu kaleci Volkan yatara kurtardı.

53. dakikada gelişen Başakşehir atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Chadli Mett ile karşı karşıya kaldı, Chadli’nin vuruşunu Mert kornere çeldi.

59. dakikada Başakşehir kaleci Volkan topla buluştu Batshuayi’nin yüksek baskısı sonucu pas hatası sonrası Alex Teixeria golü buldu: 1-1.

Okaka’nın gecesi

82. dakikada kendi alanından hızlı çıkan Başakşehir’de Gulbrandsen sağ kanatta topla buluştu. Savunmada büyük açık veren Siyah-Beyazlılar’ın kalesine Başakşehir 3 futbolcu ile geldi. Gulbrandsen’in ceza sahasına yerden ortasında Okaka skoru 2-1 yaptı.

85. dakikada yine kontratağa çıkan Başakşehir’de bu kez ikinci golün asistini yapan Gulbradsen’den geldi ve skor bir anda 3-1 oldu.

90+1’de Beşiktaş’ın kazandığı penaltıyı Batshuayi gole çevirdi: 3-2. Maç bu skorla bitti.