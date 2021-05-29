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Ekonomi 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnafa hibe desteği başvuru ekranı
Ekonomi

3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnafa hibe desteği başvuru ekranı

3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği başvurusu NACE kodlarına göre 23 Haziran tarihine kadar sürecek. E-Devlet esnaf hibe desteği başvuru ekranı aracılığıyla alınacak. İşte Esnafa hibe desteği başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
2021-05-29 20:01:00 -
3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnafa hibe desteği başvuru ekranı

Hibe desteği başvurusu E-Devlet üzerinden 25 Mayıs-23 Haziran tarihleri arasında alınacak. Son başvuru tarihi olan 23 Haziran itibariyle değerlendirilecek olan hibe desteği başvurusu, sonuçların açıklandığı tarih itibariyle hesaplara yatırılmaya başlayacak.

3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir.

Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar) devam edecektir.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

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