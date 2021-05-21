3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları başladı mı? E devlet esnaf hibe destek başvurusu

3 bin TL hibe desteği başvurusu, hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, esnafa 5000 TL hibe desteği başvurusu, esnafa hibe desteği ne zaman verilecek, esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek, esnaf destek başvurusu nasıl yapılır? sorularının cevapları merak ediliyordu. Çalışma Bakanı Mehmet Muş, hibe destek ödemelerini ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen ve bugün de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren esnaf hibe desteği programının detayları belli oldu. Peki hibe desteği başvuruları ne zaman? Esnaf hibe destek ödemesi başvuruları başladı mı? İşte edalar…

Esnaf hibe destek başvurusu nasıl yapılacak?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceğini belirterek esnafa hibe müjdesi verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek." ifadelerine yer verdi.

Esnaf hibe desteği başvurularının nasıl yapılacağını da açıklayan Bakan Mehmet Muş, “Esnaf hibe desteği başvuruları e-devlet üzerinden yapılacaktır. Destek ödemesi alacak olan vatandaşlarımız 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başvuru işlemlerini yapmaya başlayabilecekler. Bu başvuruları 1 ay boyunca almaya devam edeceğiz. Ödemelere ilişkin ise daha sonra kapsamlı şekilde bilgi vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaflara ve işletmetlere iki ayrı grupta hibe desteği ödemesi yapılacağını bildirmişti. Tek seferlik bu hibe desteklerinden 1,5 milyon esnafın yararlanması bekleniyor. Bu kapsamda 235 bin esnafa 5 Bin TL ve 1 milyon 150 bin esnafa da 3 Bin TL hibe desteği ödemesi yapılacak. Esnaf hibe destek başvurusu için tıklayın