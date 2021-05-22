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Ekonomi 3 bin TL hibe desteği başvurusu ne zaman başlıyor?
Ekonomi

3 bin TL hibe desteği başvurusu ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası açıklanan esnafa hibe desteği, tam kapanma sonrası en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Esnafa sağlanacak 3 bin TL hibe desteğinin detayları merak ediliyor. 3 bin TL hibe desteği başvurusu ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-22 20:19:00 -
3 bin TL hibe desteği başvurusu ne zaman başlıyor?

3 bin TL hibe desteğinin ayrıntılar merak kazandı. Tam kapanma süresince gelir kaybına uğrayan esnaflara yönelik olarak hibe programı hazırlandı. "Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi. Buna göre kimlere hibe desteği verilecek?

3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek?

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır." İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil.

Esnafa 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

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