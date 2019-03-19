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3 ayda 100 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana 100 teröristin ikna yolu ile teslim alındığını açıkladı.

19 Mart 2019 Salı 22:01
3 ayda 100 terörist teslim oldu

Türkiye, terörle mücadelede büyük bir mesafe kaydetti. Teröristlerin sayısında da önemli bir azalma söz konusu.

Asker havada, karada terörist avlarken; dağlarda adeta kuş uçurtmuyor.

PKK örgütlenmesini noktalamada neredeyse bitişe varan güvenlik güçleri, aynı zamanda ikna yoluyla teröristleri teslim alıyor.

Yılbaşından bu yana 100 terörist teslim oldu

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli bir açıklama yaptı. Soylu açıklamasında, ocak ayından bu yana 100 teröristin teslim olduğunu dile getirdi.

Soylu, "Şu anda rekor üzerindeyiz. Yılbaşından bu yana 100 sadece ikna ile teslim var. Yılbaşından bugüne kadar terör örgütünü söküyoruz çözüyoruz, sökmeye çözmeye de devam ediyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:01
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