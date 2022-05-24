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Yerel 3 arkadaşın bulunduğu evde esrarengiz olay: 3 intihar mektubu, 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

3 arkadaşın bulunduğu evde esrarengiz olay: 3 intihar mektubu, 1 ölü, 1 yaralı

Kartal'da Esentepe Mahallesindeki bir evde arkadaşlarıyla bulunan genç kız başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Genç kızın arkadaşı da yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 15:17:00 -
3 arkadaşın bulunduğu evde esrarengiz olay: 3 intihar mektubu, 1 ölü, 1 yaralı

Kartal'da Esentepe Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki bir evde sabah erken saatlerde gerçekleşti. İddiaya göre, Cemre Bilmez, dün akşam yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte eve geldi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, evden ara ara bağrışma sesleri ve gürültüler duyuldu. Sabaha karşı yaşanan olayda, Cemre Bilmez, evde bulunan ve kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir silahtan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın gerçekleştiği anda evde bulunan arkadaşı genç kız da yine vücuduna kurşun isabet etmesiyle yaralandı.

Evde bulunan ve polis ekiplerine haber veren erkek şahıs gözaltına alınırken, yapılan incelemede Cemre Bilmez’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

3 İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU

Öte yandan, evde yapılan incelemede 3 adet intihar mektubunun bulunduğu öğrenildi. Genç kadının esrarengiz ölümünü aydınlatmak için polis çalışma başlattı.

Mahalle sakini Hayati Çoruhlu, “2 genç kızımız o evde yaşıyordu. Zaten çok fazla tanımıyoruz. 1 sene kadar önce buraya taşınmışlardı. Çevreyle çok fazla iletişimleri yoktu. Sabah burada polis ekiplerinin ve ambulansları görünce biz olayı öğrendik. Olayın nasıl olduğuyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. 1 kız ölmüş. Ama nasıl oldu bilemiyoruz“ dedi.

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