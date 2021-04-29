2.doz aşı randevuları iptal mi edildi? BioNTech aşısı ikinci doz kaç gün sonra
BioNTech 2.doz aşı randevusu ne zaman alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının ikinci dozunun 6-8 hafta aralıklarla yapılacağını açıkladı. Peki, 2.doz aşı randevusu alanlar ne yapacak. Korona aşı randevuları iptal mi?
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 28 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşılarının ikinci dozlarının 6-8 hafta sonra yapılacağını duyurdu. Peki, 2.doz aşı randevuları iptal mi?
2.doz aşı randevuları iptal mi edildi? BioNTech aşısı ikinci doz kaç gün sonra
BioNTech 2.doz aşı randevusu alanların randevuları düşürülmüştü. Bu karar iptal edildi. Ancak bu uygulamadan vazgeçildi. Sağlık Bakanlığı, 2.doz aşılar için alınan randevuların korunacağı vatandaşların aşılarını olabileceği belirtildi.
İlk doz için aşı randevusu alacak olanlara ikinci doz aşı randevusu 6-8 hafta arasında verilecek.