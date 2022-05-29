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İSLAM 29.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-05-29 09:33:00 -
29.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدٖيداًۙ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse gerçekten büyük bir kazanç elde eder.”

(Ahzâb Suresi - 71) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


ALLAH RASULÜNDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran."

(Tirmizî, Birr, 55)

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