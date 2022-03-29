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İSLAM 29.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-03-29 07:33:00 -
29.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُكْراً 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"O, şöyle dedi: “Haksızlık edeni cezalandıracağız; sonra o, rabbine gönderilecek; Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak."

(Kehf Suresi - 87)                                  (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme!”

(İbn-i Mâce, Zühd, 15)

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