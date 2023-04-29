  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü milyoner iş insanını öne sürmüştü! İngiltere'de olay oldu: BBC Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti

ABD şirketler flaş keşfi dünyaya duyurdular! Dünyadaki tüm altınların bakın ne kadar yer kapladığı hesaplandı

MİT'in başına kim geçiyor? "İki bakan kabinede olmayacak" iddiası

Gökbey ve Bayraktar TB3'e yoğun ilgi! TEKNOFEST heyecanı

Mansur Yavaş'a büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu

Bakan Akar: Teröristler için iki yol var

Meteoroloji duyurdu! Hafta sonu hava nasıl olacak paylaştı, çağrı yaptı: Don, sağanak geliyor! Hava durumu raporu, son durum

İsmailağa Cemaati seçim kararını açıkladı!

Türkiye'nin yerli ve milli uçakları için tarihi anlar! Demir: TUSAŞ'ın gururu Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk kez havalandı

Petrol yine bu kez sahnede: En uzun aylık sert düşüş serisinde mahsur kaldı! Uzak olmayan bir tarihte rekor açığa...
Tarih 29 Nisan 1951: Doğu Türkistanlı Mücahid Lider Osman Batur Han'ın kurşuna dizilmesi
Tarih

29 Nisan 1951: Doğu Türkistanlı Mücahid Lider Osman Batur Han'ın kurşuna dizilmesi

Yeniakit Publisher
2023-04-29 06:27:00 -
29 Nisan 1951: Doğu Türkistanlı Mücahid Lider Osman Batur Han'ın kurşuna dizilmesi

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Doğu Türkistanlı Mücahid Lider Osman Batur Han'ı hayırla yâd ediyoruz.

Doğu Türkistan’ın Altay bölgesinin Öndirkara mevkiinde 1899 tarihinde dünyaya gelen Osman İslamoğlu, Kazakların Aytuvgan boyuna mensuptur. Babası İslâm Bey, annesi Ayça Hanım’dır. Doğumu, çocukluğu, gençliği ve eğitim hayatıyla ilgili bilgiler yok denecek kadar azdır. 12 Şubat 1940 tarihinde Altay’ın Sarıtogay şehrinde Akit Hacı Camii’ne yapılan saygısızlık üzerine İris ve Esim Han liderliğin de Çinlilere karşı başlatılan protestolara katılmıştır.



Halkın elindeki silahları toplamak üzere yapılan duyuruyu dinlemeleri için camiye toplatılan halkın huzurunda Çinli askerlerin camiye botlarıyla girmesi ve pervasız hal ve hareketleri bardağı taşıran son damla olmuştur.
Osman Batur, 7 Ekim 1944’te İli idaresi tarafından Altay valiliğine tayin edilmiş, 1945’te “Uluttu Korgav Uyumu/Ulusu Koruma Teşkilâtı”nı kurmuştur. 6 Eylül’de yapılan bir törenle Altay halkının savaşı kazandığı ilân edilmiş, Moğolistan ve Sarsümbe’deki Rus Konsolosu, Osman Batur’u tanıdıklarını ilan etmiştir.



21 Şubat’ta Dunkuang’a, oradan 16 Mart’ta Urumçi’ye götürülen Osman Batur, ağır işkencelerden sonra düzmece bir mahkemede idama mahkûm edilmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23