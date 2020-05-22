29 Mayıs'ta nerede hangi camiler açılacak?

Camilerin açılmasına ilişkin sosyla medyada birçok konuşma gerçekleştirildi. Vatandaşlar, gerekli önlemlerin alınması ve camilerin açılması gerektiğini savundu. İbadetlerini yerine getirmek için tek yürek olanlar, birçok paylaşımda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz."

Diyanet TV’de canlı olarak yayınlanan ”İftarı Beklerken” programına konuk olan Erbaş, şunları söyledi:

"29 Mayıs’tan itibaren cuma namazlarımızla tedbirlerimizi alarak başlayacağız. Bununla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yaptık. İçişleri Bakan Yardımcımız, Sağlık Bakan Yardımcımız da katıldı. Cami, cemaat için sabırsızlanmak güzel bir şey. Bu sevindiriyor ama yaşadığımız salgın da bizim çok tedbirli olmamızı gerektiriyor."

Bir süre öğle ve ikindi namazı için açılacağı belirtilen camilere giriş ve çıkışlarda dezenfektan kullanmak, maske takmak zorunlu olacak. Bu tedbirler kapsamında aynı zamanda camilerin içleri yerine, avluları kullanılacak.