Gerek fakülte içi ve gerekse farklı fakültelerdeki bölüm ve programlar arası çift anadal ve yandal imkânlarının yer aldığı üniversitede öğrenciler, öğrenim sürecinde hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı kazanmanın yanı sıra farklı branşlarda kendilerini geliştirme imkânına sahip oluyor.

ARAŞTIRMA TEŞVİK EDİYOR

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, insanlığın bilgi birikimine katkıda bulunma amacıyla nitelikli araştırma ve projelerin hayata geçirilmesi için akademik personeli ve öğrencilerini teşvik ediyor. Üniversitemiz bünyesinde Kuran Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER), Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS PAMER), Arapça Öğretimi ve Uygulama Araştırma Merkezi (29 MAYIS ARÖMER), Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS TÜRÖMER) ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS SÜREM) evrensel nitelik taşıyan araştırmalara imza atıyorlar.

YÜKSEK ORANLI BURSLAR

Gerçek anlamda bir vakıf üniversitesi özelliğini koruyan 29 Mayıs’ta, öğrencilerin tamamı tam ya da kısmi burslu olarak öğrenim görüyor. Öğrenim bursunun yanında merkezî yerleştirmedeki başarı sıralamasına göre değişen miktarlarda nakit burslar, hazırlık sınıfında ücretsiz ders kitabı ve öğrenci yurtlarında konaklama imkânları da mevcut.

ZENGİN KÜTÜPHANE ORTAMI

Öğrenci başına en çok kitap düşen vakıf üniversitesi kütüphanesi de 29 Mayıs Üniversitesi’nde yer alıyor. Kütüphane,10 bin metrekare kapalı alana sahip olup, bir milyon cilt kitap kapasitesine, bin 500 kişi de oturma kapasitesine sahip. Öğrencilerle birlikte çalışma yapabilecekleri grup çalışma odaları, IT salonu (Bilgisayar odası), mescitleri ve kafeteryaları geniş fiziki imkânlara sahip. YÖK’ün son iki yıldır yaptığı “Vakıf Üniversiteleri Değerlendirme Raporunda” öğrenci başına en çok kitabın düştüğü üniversite olarak ilk sırada yer alan 29 Mayıs Üniversitesi’nin kütüphanesinde ayrıca el yazmaları, bin 600, bin 700 ve bin 800’lü yıllarda basılmış Osmanlıca ve batı dillerindeki nadir eserlerden oluşan bir “Nadir Eserler Bölümü” bulunuyor.

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE MARKA

İngilizce ve Arapça Hazırlık birimlerinde dili sadece gramer olarak değil, öğrencilerin gündelik hayatın tüm alanlarında kullanabileceğin şekilde öğrenme imkânı sunuluyor. Hazırlık birimleri, öğrencilere hayat boyu yardımcı olacak ve eğitim yaşantılarına katkı sağlayacak yabancı dil becerilerini kazandırabilecek etkili bir dil öğrenimi sunuyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin yedide biri uluslararası öğrencilerden oluşuyor.

Rektörden mesaj

Üniversitemiz, ülkemizin kalkınmasının “nitelikli bilgi” ve “nitelikli insan kaynağı” ile mümkün olacağı bilinciyle, seviyeli eğitim öğretim programları yanında araştırmaya da ağırlık verme çabasındadır. Bu çerçevede üniversitemizin en belirgin özelliği, seçkin ve güçlü bir akademik kadroya sahip bulunmasıdır. Kadromuz her dönem zenginleşmektedir. Üniversitemizin bir diğer ayırıcı özelliği ise öğrenci odaklı eğitim anlayışına sahip olmasıdır. Nitekim öğrencilerimizi öğrenim süreçle- rinde yönlendirmek, geliştirmek ve hayata hazırlamak amaçlı olarak onlara bireysel ve psikolojik rehberlik ve danışmanlık uygulamaları yanında devam ettikleri programa uyum sorunu yaşayanlara akademik destek programı, istekli ve meraklı olanlara ise gelişimlerini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla akademik destek ve gelişim programı uygulanmaktadır. Hazırlık sınıfı programlarımızın başarısı sadece Arapça, İngilizce ve Türkçe öğretmekle sınırlı kalmıyor, lise öğreniminden sonra öğrencilerimizin disiplinli çalışma becerilerini geliştirerek onları adeta lisans programlarına hazırlıyor, başarılarına ciddi bir altyapı oluşturuyorlar. Üniversitemiz yeni ve genç bir üniversite olmakla birlikte “sıradan bir üniversite” değil, çizgisini belirlemiş, sosyal bilimlere yoğunlaşmış tematik bir üniversitedir. Mütevelli heyetimizin, seçkin akademik kadromuzun ve idari personelimizin fedakâr çabaları ve öğrencilerimizin bilinçli, istikrarlı emekleri ve gayretleri bir araya geldiğinde iyi niyet ve samimiyet ile aile ortamında gelişen başarı hikayelerine şahit olmaktayız.

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU

29 Mayıs Üniversitesi Rektörü

Üniversitenin fakülteleri ve bölümleri

Edebiyat Fakültesi

● Çeviribilim Bölümü / Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Lisans Programı

● Çeviribilim Bölümü / Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Lisans Programı

● Felsefe Bölümü – Felsefe Lisans Programı

● Psikoloji Bölümü – Psikoloji Lisans Programı

● Tarih Bölümü – Tarih Lisans Programı

● Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü – Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

● Ekonomi Bölümü – Ekonomi Lisans Programı (İngilizce)

● Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (İngilizce)

● Sosyal Hizmet Bölümü – Sosyal Hizmet Lisans Programı (İsteğe bağlı, kontenjan dâhilinde İngilizce veya Arapça H.Sınıfı) İlahiyat Fakültesi

●İlahiyat Lisans Programı (Asgari %30 Arapça) Eğitim Fakültesi

● Eğitim Bilimler Bölümü – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

● Temel Eğitim Bölümü – Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans P.

● Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü – Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

● Yabancı Diller Eğitimi Bölümü – Arapça Öğretmenliği Lisans P.

● Yabancı Diller Eğitimi Bölümü – İngilizce Öğretmenliği Lisans P. Hukuk Fakültesi

● Hukuk Lisans Programı Üniversitenin fakülteleri ve bölümleri Enstitüler

● Sosyal Bilimler Enstitüsü

● Yabancı Diller Yüksekokulu

● Arapça Hazırlık Birimi

●İngilizce Hazırlık Birimi

● Türkçe Hazırlık Birimi