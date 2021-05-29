29 Mayıs 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması e devlet üzerinden yapılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yatırılan evde bakım paraları güncel liste halinde takip ediliyor. Bu kapsamda; Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 29 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Hangi illerde evde bakım parası yattı? 29 Mayıs 2021 Cumartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması son günlerde milyonların gündemine geliyor. Her ay belli tarihler aralığında ödenen ödenek SMS ve e devlet üzerinden yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ödenekler; evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlara destek olunması adına veriliyor. Haftanın ikinci gününde ise bakım paralarının yattığı illeri öğrenmek isteyen vatandaşlar sorgulamalarına hız kazandırdı.
29 Mayıs 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi
1-Isparta
2-Ordu
3- Konya
4- Sakarya
5- Samsun
6- Tokat
7- Kırıkkale
8- Düzce
9- Bolu
10- Bursa
11- Kayseri
12- Adana
13- Aksaray
14- Mersin
15- İstanbul
16- Aydın
17- İzmir
18- Manisa
19- Niğde
20- Zonguldak
21- Antalya
22-Eskişehir
23- Uşak
24- İstanbul
25- Diyarbakır
26- Sivas
27- Bilecik
28- Denizli
29- Karabük
30- Çanakkale
31- Tekirdağ
32- Osmaniye
33- Afyonkarahisar
34- Şanlıurfa
35- Kocaeli
36- Adıyaman
37- Hatay
38- Kırklareli
39- Balıkesir E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.