  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 29 Mayıs 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller
Ekonomi

29 Mayıs 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması e devlet üzerinden yapılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yatırılan evde bakım paraları güncel liste halinde takip ediliyor. Bu kapsamda; Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 29 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Hangi illerde evde bakım parası yattı? 29 Mayıs 2021 Cumartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi

Yeniakit Publisher
2021-05-29 01:29:00 -
29 Mayıs 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması son günlerde milyonların gündemine geliyor. Her ay belli tarihler aralığında ödenen ödenek SMS ve e devlet üzerinden yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ödenekler; evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlara destek olunması adına veriliyor. Haftanın ikinci gününde ise bakım paralarının yattığı illeri öğrenmek isteyen vatandaşlar sorgulamalarına hız kazandırdı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller

29 Mayıs 2021 Cumartesi günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1-Isparta

2-Ordu

3- Konya

4- Sakarya

5- Samsun

6- Tokat

7- Kırıkkale

8- Düzce

9- Bolu

10- Bursa

11- Kayseri

12- Adana

13- Aksaray

14- Mersin

15- İstanbul

16- Aydın

17- İzmir

18- Manisa

19- Niğde

20- Zonguldak

21- Antalya

22-Eskişehir

23- Uşak

24- İstanbul

25- Diyarbakır

26- Sivas

27- Bilecik

28- Denizli

29- Karabük

30- Çanakkale

31- Tekirdağ

32- Osmaniye

33- Afyonkarahisar

34- Şanlıurfa

35- Kocaeli

36- Adıyaman

37- Hatay

38- Kırklareli

39- Balıkesir E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat çeken iddia: Bu yönde işaretler var
Ekonomi

Altın için dikkat çeken iddia: Bu yönde işaretler var

Tavistock Wealth’ın Baş Yatırım Sorumlusu John Leiper, "Altın fiyatları tipik olarak ABD dolarının değeriyle ters orantılı olduğundan, bunu ..
Azerbaycan'daki şehit çocuklarına Türkiye'den hediye karavanı
Aktüel

Azerbaycan'daki şehit çocuklarına Türkiye'den hediye karavanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Azerbaycan’daki şehit ve gazi çocuklarına oyuncak dolu hediye karavanı gönderdi.
ABD'den Türkiye açıklaması
Gündem

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türk mevkidaşı Sedat Önal ile yaptığı görüşmeye dair açıklama yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay