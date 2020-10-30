29 Ekim’i evlat nöbetinde kutladılar

Aileler, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılında HDP’nin önünde ay yıldızlı balonlar uçurdu. Annelerden Songül Altıntaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Baba Süleyman Aydın da ilk gününden bu yana kendilerini yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanı ve tüm yetkililerle birlikte bütün Türkiye’nin Cumhurilet Bayramı’nı kutladıklarını kaydetti.