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Yaşam 29 Ekim kaç gün tatil? 28 Ekim yarım gün mü tatil?
Yaşam

29 Ekim kaç gün tatil? 28 Ekim yarım gün mü tatil?

28 Ekim tam gün mü tatil? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir süre kala pek çok kişi “29 Ekim resmi tatil mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 28-29 gün resmi tatil mi oluyor? Resmi tatil 28 Ekim’den mi başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 11:00:00 -
29 Ekim kaç gün tatil? 28 Ekim yarım gün mü tatil?

Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir zaman kaldı. Bu sebeple pek çok kişi plan yapabilmek için 29 Ekim’in resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor?

29 Ekim kaç gün tatil? 28 Ekim yarım gün mü tatil?

Ekim ayının sonuna yaklaşılırken pek çok kişi 28-29 Ekim’in resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. 29 Ekim bu sene cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir. Kısacası 28 Ekim Perşembe yarım gün 29 Ekim Cuma ise tam gün resmi tatil.

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