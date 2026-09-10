  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çok konuşulacak iddia! Mansur Yavaş Erdoğan'a bakın ne dedi! Slovenyalılar, ülkelerinde İsrail elçiliğinin açılmasını protesto etti! 10 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi CHP’nin kuruluş yıl dönümünde kavga ve kaos yine sahne aldı! Resepsiyonda yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve İnce Yeni Partilileri çileden çıkardı! Zelenskiy az kalsın ölüyordu! Uçağına İHA'lı saldırı Ekipler müdahale ediyor! Adana’da ormanlık alan alevlere teslim oldu Damda halı yıkarken elektrik akımına kapıldılar! 2 kadın hayatını kaybetti Çok konuşulacak sözler! Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı İstanbul sularında orkinos sürprizi! “Yeni gelmediler, geri dönmeye başladılar” Beştepe’deki tarihi zirve muhalefeti karıştırdı! Mansur Yavaş-Erdoğan görüşmesine Özel’den manidar açıklama!
Yerel 28 yıl bekledi, sonunda muradına erdi! Badem ağaçları ilk kez ürün verdi
Yerel

28 yıl bekledi, sonunda muradına erdi! Badem ağaçları ilk kez ürün verdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
28 yıl bekledi, sonunda muradına erdi! Badem ağaçları ilk kez ürün verdi

Kütahya’nın Emet ilçesinde tarlası boş kalmasın diye babasıyla birlikte yaklaşık 28 yıl önce badem fidanları diken Tuna İşleyen, yıllar sonra emeğinin karşılığını aldı. Don ve kırağı nedeniyle bugüne kadar istediği mahsulü alamayan İşleyen’in ağaçları bu yıl ilk kez bereketli ürün verdi.

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde yıllar süren sabır, ilk badem hasadıyla karşılığını buldu. Tavşanlı’da yaşayan Tuna İşleyen’in babası Ali İşleyen ile birlikte 28 yıl önce diktiği badem ağaçları, bu sezon ilk kez yüzleri güldürdü.

TARLA BOŞ KALMASIN DİYE BADEM DİKTİLER

Daha önce arpa ve buğday yetiştirdikleri arazinin boş kalmasını istemeyen baba-oğul, yaklaşık 28 yıl önce tarlayı badem fidanlarıyla değerlendirmeye karar verdi.

Ağaçların bakımını yıllarca sürdüren İşleyen, özellikle çiçeklenme döneminde yaşanan don ve olumsuz hava şartları nedeniyle beklediği verimi elde edemedi.

10 AĞAÇTAN BEREKETLİ HASAT

Bu yıl ise hava şartları üreticinin yüzünü güldürdü. İlkbaharda havaların uygun seyretmesi ve çiçeklenme döneminde don ile kırağı yaşanmaması sayesinde yaklaşık 10 badem ağacından verimli bir hasat gerçekleştirildi.

Yıllar sonra emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan İşleyen, “Bu sene ilkbaharda havaların güzel gitmesi, çiçeklenme döneminde don ve kırağı vurmaması sayesinde yaklaşık 10 ağacımızdan oldukça güzel ve bereketli bir ürün aldık. Yıllar sonra verdiğimiz emeğin karşılığını görmek bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Sülye köyünde elde edilen badem mahsulü, bölgede üretim yapan diğer çiftçiler için de gelecek sezonlar adına umut oldu.

Ahırı yanan Elazığlı çiftçinin büyük üzüntüsü! 10 gün önce aldığı 3 inek telef oldu
Ahırı yanan Elazığlı çiftçinin büyük üzüntüsü! 10 gün önce aldığı 3 inek telef oldu

Yerel

Ahırı yanan Elazığlı çiftçinin büyük üzüntüsü! 10 gün önce aldığı 3 inek telef oldu

Çiftçilerin kabusuydu: 410 kiloluk dev domuz öldürüldü
Çiftçilerin kabusuydu: 410 kiloluk dev domuz öldürüldü

Gündem

Çiftçilerin kabusuydu: 410 kiloluk dev domuz öldürüldü

Sulama projelerine 8 milyarlık yatırım: Adıyamanlı çiftçiye bereket müjdesi
Sulama projelerine 8 milyarlık yatırım: Adıyamanlı çiftçiye bereket müjdesi

Tarım

Sulama projelerine 8 milyarlık yatırım: Adıyamanlı çiftçiye bereket müjdesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23