28 yıl bekledi, sonunda muradına erdi! Badem ağaçları ilk kez ürün verdi

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde yıllar süren sabır, ilk badem hasadıyla karşılığını buldu. Tavşanlı’da yaşayan Tuna İşleyen’in babası Ali İşleyen ile birlikte 28 yıl önce diktiği badem ağaçları, bu sezon ilk kez yüzleri güldürdü.

TARLA BOŞ KALMASIN DİYE BADEM DİKTİLER

Daha önce arpa ve buğday yetiştirdikleri arazinin boş kalmasını istemeyen baba-oğul, yaklaşık 28 yıl önce tarlayı badem fidanlarıyla değerlendirmeye karar verdi.

Ağaçların bakımını yıllarca sürdüren İşleyen, özellikle çiçeklenme döneminde yaşanan don ve olumsuz hava şartları nedeniyle beklediği verimi elde edemedi.

10 AĞAÇTAN BEREKETLİ HASAT

Bu yıl ise hava şartları üreticinin yüzünü güldürdü. İlkbaharda havaların uygun seyretmesi ve çiçeklenme döneminde don ile kırağı yaşanmaması sayesinde yaklaşık 10 badem ağacından verimli bir hasat gerçekleştirildi.

Yıllar sonra emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan İşleyen, “Bu sene ilkbaharda havaların güzel gitmesi, çiçeklenme döneminde don ve kırağı vurmaması sayesinde yaklaşık 10 ağacımızdan oldukça güzel ve bereketli bir ürün aldık. Yıllar sonra verdiğimiz emeğin karşılığını görmek bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Sülye köyünde elde edilen badem mahsulü, bölgede üretim yapan diğer çiftçiler için de gelecek sezonlar adına umut oldu.