28 Şubat’çı Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na ayar: Sen seçimi kazanamazsın, Yavaş ya da Ekrem aday olsun!

Başörtülü kızlara hakaretleri ve 28 Şubat darbesine verdiği destekle bilinen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Kemal Bey bu takası kabul eder mi” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Altaylı yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi ve akıl verdi. AK Parti’nin durumuna ilişkin dikkat çeken ifadelerde de bulunan Altaylı, “AK Parti ülkenin durumuna rağmen hala birinci parti hala yüzde 30’a yakın oy alıyor.” dedi.l

“Bu teklifi kabul mü edersiniz, ret mi!”

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında şunları söyledi:

“Muhtemelen Kemal Bey’in çevresinde de Yavaş veya İmamoğlu’nu istemeyen bir grup da var ve onlar da “Aman efendim belediyeleri kaybederiz” diye dolduruş yapıyorlar.

Oysa soru çok basit. Kemal Kılıçdaroğlu’na şunu sormak isterdim. ‘Sayın Kılıçdaroğlu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi arasa ve ‘Kemal Bey ben bu Cumhurbaşkanlığından sıkıldım. Verin Ankara Belediye Başkanlığını AK Parti’ye ben de size Cumhurbaşkanlığını vereyim” derse, bu teklifi kabul mü edersiniz, ret mi!

Yoksa böyle bir teklife karşın 'Bana veya Abdullah Gül’e verecekseniz kabul, başkasına vereceksiniz ret' yanıtı mı verirsiniz!’”

“AK Parti ülkenin durumuna rağmen hala birinci parti hala yüzde 30’a yakın oy alıyor”

Fatih Altaylı’nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinledikçe fenalık geçirecek gibi oluyorum.

Uzun zamandır ve sürekli savunduğu bir tez var.

‘Büyükşehir belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığına aday göstermeyeceğiz çünkü eğer onlar aday olursa belediyeyi kaybederiz. Belediye meclislerinde çoğunluk bizde olmadığı için belediye başkanlığı AK Parti’ye geçer.’

Konuşmasına bakarsanız zannedersiniz ki, Cumhurbaşkanlığı seçimi o kadar garanti ki, kimi göstersem seçilir hatta kendisini aday gösterse kendisi bile seçilir bu yüzden de belediye başkanlarını aday göstermeye gerek yok.

Oysa ortada en azından şimdilik böyle bir durum yok.

AK Parti ülkenin durumuna rağmen hala birinci parti hala yüzde 30’a yakın oy alıyor.

CHP, Kılıçdaroğlu’nun gezilerine, söylemlerine, çabalarına rağmen veya belki de nedeniyle hala yüzde 25’in üzerine çıkabilmiş değil.

İyi Parti, Lütfü Türkkan’ın, provokasyonun acısını çekiyor.

Büyüklüğüne oranla anlamlı bir yükseliş göstermeye başlayan tek Parti DEVA, o da kendi çapına göre büyüyor.

Yani ortada çantada keklik bir durum olmadığı halde, Kılıçdaroğlu inatla “Belediye başkanları aday gösterilmeyecek” diyor.

Oysa tüm anket firmaları ve dahi iktidar partisi bile biliyor ki, seçime gidilirken hala var ise, Millet İttifakı’nın çıkarabileceği en güçlü adaylar 2 büyükşehir belediye başkanı.

Bu yüzden de iktidar sözcüleri her yerde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını pompalıyor, Yavaş ve İmamoğlu’nu ise karalıyorlar.

Kazanma konusunda en güçlü adayın Mansur Yavaş, ikinci güçlü adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu siyasetten anlamayanlar bile biliyor ama Kılıçdaroğlu bilmiyor, bilmezden geliyor.

Muhtemelen Kemal Bey’in çevresinde de Yavaş veya İmamoğlu’nu istemeyen bir grup da var ve onlar da “Aman efendim belediyeleri kaybederiz” diye dolduruş yapıyorlar.

Oysa soru çok basit.

Kemal Kılıçdaroğlu’na şunu sormak isterdim.

“Sayın Kılıçdaroğlu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi arasa ve ‘Kemal Bey ben bu Cumhurbaşkanlığından sıkıldım. Verin Ankara Belediye Başkanlığını AK Parti’ye ben de size Cumhurbaşkanlığını vereyim” derse, bu teklifi kabul mü edersiniz, ret mi!

Yoksa böyle bir teklife karşın 'Bana veya Abdullah Gül’e verecekseniz kabul, başkasına vereceksiniz ret' yanıtı mı verirsiniz!"