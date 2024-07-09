28 Şubat kafalı zorba cezasını buldu

Kağıthane’deki bir koleje staj yapmak için gelen başörtülü öğrenciyi, yönetmeliği ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmazsa alamayacaklarını söylediği iddia edilen okul müdürünün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

BAKANLIK AVUKATI DA KATILDI

Kağıthane’de bulunan bir koleje 21 Eylül 2022’de staj yapması için yönlendirilen başörtülü öğrenci Nezaket Akbulut’u okulun yönetmeliğini ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmadığı takdirde alamayacaklarını söylediği iddia edilen okul müdürü Özlem Öztoprak’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14. Asliye Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Akbulut katılmazken, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Birimi avukatı hazır bulundu.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın olay tarihinde müşteki Nezaket Akbulut’u başörtüsü bulunduğu için staja başlatmadığını aktardı. Açıklanan mütalaada, sanık Özlem Öztoprak’ın ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin beraatını talep etti. Müşteki avukatı ise bir diyeceklerinin olmadığını ifade ederek sanığın cezalandırılmasını istedi.

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Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özlem Öztoprak’ın ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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