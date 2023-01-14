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Gündem 28 Şubat “darbecileri”ne var da, “mazlumları”na niye yok?
Gündem

28 Şubat “darbecileri”ne var da, “mazlumları”na niye yok?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "28 Şubat “darbecileri”ne var da, “mazlumları”na niye yok?" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-01-14 10:39:00 -
28 Şubat "darbecileri"ne var da, "mazlumları"na niye yok?

28 Şubat sürecinin sorumlularının tek tek hapisten çıktığına dikkat çeken Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, sürecin mağdur ettiği isimlerin neden halen darbeciler kadar değer görmediğini sordu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

28 Şubat’ın darbeci mahkumları birer ikişer cezaevinden çıkıyor.. 

Ancak aynı sürecin haksız yere cezaevine koyduğu mazlumlar ise, “bir umut” diye cezaevinde gün sayıyorlar..

Adalet Bakanlığı, sürekli hastalık sebebi ile, cezaevindeki mahkumların durumlarının daha sıhhatli değerlendirilmesi ve gerekenlerin yapılması için çalışma başlattı.

Daha dar kapsamlı evvelki çalışmada, 28 Şubat’ın halka tepeden bakan isimlerinden Çevik Bir tahliye olmuştu..

Adalet Bakanlığı, şimdi biraz daha geniş bir çalışma başlattı.

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