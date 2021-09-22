28 Şubat cuntacılarının isimleri de silinsin

Zekeriya Say İstanbul

Türkiye’deki darbe kalıntıları bir bir kaldırılırken, kamu kurumlarının ve şehir meydanlarının hâlâ cuntacıların isimleriyle lekelenmesi maşeri vicdanı yaralıyor. Darbecilerin gözde partisi CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm itirazlara rağmen Buca’nın ana meydanında darbeci Çevik Bir’in ismini yaşatmakta ısrar ederken, 28 Şubat sürecinin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi’nin ismi ise Çorum Osmancık’ta bir ilkokul ile ortaokulda utanç vesikası olarak yer alıyor.



Kamuoyu, rütbeleri sökülen ve TSK’dan çıkarılan darbecilerin isimlerinin kamu binalarından ve işlek meydanlardan silinmesini ve sökülüp atılmasını bekliyor. Bu ayıba bir an önce son verilmesi gerektiğini söyleyen siyasetçi ve STK temsilcileri gazetemize özel açıklamada bulundu.

Rütbesi söküldü ama isim duruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, darbeci Çevik Bir’in isminin kaldırılması için daha önce girişimde bulunduklarını ve CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yargılamanın devam ettiğini, bununla ilgili yargılama sonucuna göre karar verilebileceğini söylediğini belirterek “Bugün Çevik Bir denen şahsiyetin cezası tescillendi. Rütbesi de söküldü. Dolayısıyla artık meydanlarda, okullarda, sokaklarda, caddelerde, kamuya açık alanlarda hiçbir şekilde darbecilerin isimlerinin olmaması gerekiyor. CHP’lilerin bir tarafta sivil siyasetten ve demokrasiden bahsedip, diğer yandan hâlâ Çevik Bir isminin meydanda kalmasında ısrar etmeleri, bugüne kadar söylediklerinin de aslında havada kaldığını gösteriyor” dedi.

Tunç Soyer için de fırsat

Çevik Bir Meydanı’nın isminin değiştirilmesiyle ilgili AK Parti olarak önerge verdiklerini de kaydeden Hızal, şöyle devam etti: “Geçmişte Kenan Evren’in isminin kaldırılması için de önerge vermiştik ve kaldırılmıştı. Aslında bizim önerge bile vermemize bile gerek yok. Kendilerinin çoktan değiştirmeleri gerekiyordu. Ama 2 yıldır değiştirmemek için ısrar ediyorlar. Ayrıca, Çevik Bir isminin kaldırılması seçimden önce babasının 12 Eylül darbesindeki rolüyle eleştirilen Tunç Soyer için de bir fırsat. Soyer’in darbecilerden yana olmadığını göstermesi gerekiyor.”

Darbecilere çanak tutanlar var

Darbecilerinin isimlerinin hâlâ meydanlarda ve kamu kurumlarında bulunmasını “Darbeciler bir lanetliyse, darbecilerin isimlerini oralarda tutmaya çalışanlar bin lanetlidir” sözleriyle eleştiren Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları ise şunları söyledi: “Bugün darbeci zihniyeti temizlemek için mücadele eden bir iktidar olsa bile bürokrasi içerisinde ikiyüzlü bir tavırlarla bunlara hala çanak tutanlar var. Biz ASDER olarak daha önce darbeci zihniyete ait izlerin temizlenmesi, bunlara ait emarelerin kaldırılması için bütün belediyelere ve kamu kurumlarına resmi yazılar yazdık. İzmir Belediyesi ısrarla darbeci Çevik Bir’in ismini Buca’daki meydandan kaldırmadı. Hâlâ kaldırmamakta ısrar ediyor. İkinci defa yazı yazdığımızda da yine oyalayıcı cevaplardan başka hiçbir şey almadık. Darbe ne kadar tehlikeliyse, darbecileri kollayan zihniyet de o kadar tehlikelidir.”

Çörekçi ayıbına da son verilsin

28 Şubat sürecinin Hava Kuvvetleri Komutanı olan ve dönemin Devlet Bakanı Bekir Aksoy’u Merkez Orduevi’nde davet ederek darbe tebligatını yapan ve “darbeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla hapse gönderilen Ahmet Çörekçi’nin ismi de 1997’de inşa edilen Çorum Osmancık Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu ve Çorum Osmancık Ahmet Çörekçi İlkokulunda bir utanç vesikası olarak yaşatılmaya devam ediyor. Rütbesi söküldüğü halde Çörekçi’nin isminin kaldırılmasıyla ilgili yetkililerin henüz harekete geçmemiş olması da maşeri vicdanları yaralıyor.

Akit, Çevik Bir ayıbını ısrarla gündeme getirdi

Gazetemiz Akit, İzmir’deki cuntacı inadını, 12 Mart 2017’de “CHP Halisdemir’e de ‘hayır’ dedi”, 3 Ocak 2018’de “CHP’nin darbeci aşkı sürüyor”, 15 Şubat 2020’de “İzmir’in utancı ‘Çevik Bir Meydanı” ve 29 Haziran 2020’de “CHP’li Soyer’in darbeci sevdası” ve son olarak 22 Ağustos’ta “Rütbeleriyle birlikte isimleri de sökülsün” manşetiyle gündeme getirmişti.