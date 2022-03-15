27 milyonluk tıraş makinesi!

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadroya kattığı Kenan Karaman konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de 11'i ilk 11'de olmak üzere 19 maçta oynayan ve 940 dakika sahada kalan Kenan toplam 29 şut çekebilirken, 11 kez kaleyi bulabildi.

Gol ortalaması yüzde 3'te kaldı.



Galatasaray deplasmanında kötü bir futbol oynayan ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta hem üzüntü hem öfke var. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda birçok futbolcuya isyan bayrağını açarken, bu isimlerin başında Kenan Karaman geliyor. Taraftarların bir kısmının yaptığı yorumlarda Kenan'ı 'hiçbir işe yaramayan' tıraş makinesine benzetmesi ise gözlerden kaçmadı..

Derbiye ilk 11'de başlayan ve çok kötü bir performans gösteren milli futbolcu skorun 2-0'a gelmesinin ardından teknik direktör Önder Karaveli tarafından ilk yarıda oyundan alındı.

Sezon başında Alman ekibi Düsseldorf ile yollarını ayıran ve bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a gelen Kenan Karaman fırsat transferi olarak görülüyordu.

Takvim'in haberine göre, Milli Takım'da dönem dönem gösterdiği performansla alkış alan 28 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlı takımda çok büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu.

Bu sezon 27 resmi maçta oynayan Kenan Karaman sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı verebildi. Tecrübeli yıldız tek golünü, geçtiğimiz hafta Beşiktaş formasıyla oynadığı 26. maçta Başakşehir ağlarına bıraktı.

GOLE ÇEVİRME ORANI YÜZDE 3'TE KALDI

Süper Lig'de 11'i ilk 11'de olmak üzere 19 maçta oynayan ve 940 dakika sahada kalan Kenan toplam 29 şut çekebilirken, 11 kez çerçeveyi buldu. Sadece 1 golü olan gurbetçi futbolcunun pozisyonları gole çevirme oranı yüzde 3'te kaldı.

Kenan Karaman sezon başında Beşiktaş'a 3 yıllık imza atmıştı. Tecrübeli futbolcunun yıllık garanti ücreti 9 milyon lira, toplam maliyeti ise tam 27 milyon lira.

Mevcut sözleşme nedeniyle Beşiktaş yönetiminin Kenan Karaman'la yolları ayırmasının çok zor olacağı belirtiliyor.