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Aktüel 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

27 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 21:12:00 -
27 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün Menderes ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen can salındaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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