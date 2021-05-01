POMEM sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ön sağlık kontrolünü başarılı olarak tamamlayanlar fiziki yeterlilik sınavını beklemeye başladı. Peki, 27. dönem POMEM parkur sınavı ne zaman?

27. dönem POMEM parkur sınavı ne zaman?

POMEM fiziki yeterlilik sınav tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Fiziki yeterlilik sınavı nedir?

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.