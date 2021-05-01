  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Lig yarışı son haftaya kaldı! Bir takım küme düştü
Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Fransa’da 1 Mayıs gösterilerine gazlı müdahale
Rusya'dan flaş ABD açıklaması
Eğitim 27. dönem POMEM parkur sınavı ne zaman?
Eğitim

27. dönem POMEM parkur sınavı ne zaman?

27. Dönem POMEM sınavı gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. POMEM'de ön sağlık kontrolünü geçen adaylar bir sonraki aşama olan fiziki yeterlilik sınavını bekliyor. Adayların beden kabiliyeti, fiziki yapısı uygulamalı olarak değerlendirmeye tabi tutulacak. Peki, 27. dönem POMEM parkur sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 17:38:00 -
27. dönem POMEM parkur sınavı ne zaman?

POMEM sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ön sağlık kontrolünü başarılı olarak tamamlayanlar fiziki yeterlilik sınavını beklemeye başladı. Peki, 27. dönem POMEM parkur sınavı ne zaman?

27. dönem POMEM parkur sınavı ne zaman?

POMEM fiziki yeterlilik sınav tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Fiziki yeterlilik sınavı nedir?

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahmin bekleyen altın yatırımcılarına uyarı!
Ekonomi

Tahmin bekleyen altın yatırımcılarına uyarı!

Özellikle uzun vadeli altın yatırımı yapanları uyaran analistler, 2021 ve 2022 yılı için altın fiyatı tahminlerini paylaştı.
Ünlü komedyenden kötü haber
Dünya

Ünlü komedyenden kötü haber

Katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen İspanyol komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında hayatını kaybe..
Türk SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu! Şaşırmayacaksınız
Teknoloji

Türk SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu! Şaşırmayacaksınız

Son dönemde başarıları ile dünyanın en çok konuşulanları arasına giren Bayraktar TB2 SİHA'larını Google'da en çok aratan ülke belli oldu. Ba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay