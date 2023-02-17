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Gündem 261. saat sonra mucize kurtuluş!
Gündem

261. saat sonra mucize kurtuluş!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde 12. güne girildi. Antakya'da Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 02:26:00 -
261. saat sonra mucize kurtuluş!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde 12. güne girildi. 260 saati aşan süre sonunda mucizeler gerçekleşmeye devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.

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