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İSLAM 26.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-03-26 07:50:00 -
26.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبٖيلاًࣖ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

 “De ki: “Herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar.” Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir.”

(İsrâ Suresi - 84)                                  (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:   

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kıyamet gününde insanlar arasında ilk hükmedilecek (hükme bağlanacak) şey (insan) kanıdır."

(Buhârî, Diyat 1; Müslim, Kasâme 28/1678; Tirmizî, Diyât 8/1396; Nesâî, Tahrim 23)

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Yorumlar

Abdullah Murat

Allah Fitne öldürmekten daha kötüdür buyurmuştur kuranda. Büyük kötülüklere ses çıkaranlar değil kötülük küfür ve aldatımı devam ettirenler fitnecidir Allahın indirdiği ile hükmetmeyip Allahın emirleri olduğu halde bunun şirk olacağı bildirildiği halde bozgunculuk yaptıkları halde düzeni sağladıklarını iddia edenler bu yolda süren hapseder ceza ve yargılama yoluna gidenler Fitnecilerdir.

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