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Gündem 260 Afganistanlı göçmen sınır dışı edilecek
Gündem

260 Afganistanlı göçmen sınır dışı edilecek

Edirne'de İstanbul'a gönderilen 260 Afganistanlı düzensiz göçmen ülkelerine gönderilecek.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 13:41:00 -
260 Afganistanlı göçmen sınır dışı edilecek

Türkiye genelinde düzensiz göçmenlerin tespit edilip yakalanarak sınırdışı edilmelerine devam ediliyor.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

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