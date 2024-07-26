26 Temmuz 2023: Sinead O’Connor'in (Şüheda Sadakat) vefatı (Şarkıcı)

O’Connor, 2018’de Müslüman olduğunu açıklayarak, “Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam’a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor” ifadesini kullanmıştı.







İrlandalı şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle “Şüheda Davitt” adını kullanacağını belirtmişti.







Müzik kariyeri ve yaşamını anlattığı 2021 tarihli otobiyografisinde O’Connor, “Herkes popstar olmak ister ama ben protest şarkıcıyım. Sadece göğsümde çıkarmak istediğim şeyler taşıyorum. Şöhret arzum yok” demişti.

“Nothing Compares 2 U” şarkısıyla 90’lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran O’Connor 10 albüm çıkardı.







Sinead O’Connor gibi sonradan İslâmiyet’i seçip Yusuf İslam adını alan Cat Stevens da O’Connor’ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sinead O’Connor adıyla bilinen kardeşim Şüheda Sadakat’in ölüm haberinden dolayı üzüntü duydum. Şefkatli bir kişiydi. Rahman olan Allah ona sonsuz huzur versin” ifadesini kullanmıştı.