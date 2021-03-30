2.6 milyar dolar değerlemeyle Unicorn oldu

5.5 yıl gibi kısa bir sürede Unicorn olma başarısını gösteren girişim, Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde hizmete başlamaya hazırlanıyor. Getir, geçtiğimiz Ocak ayında ikinci yatırım turunu 128 milyon dolarla tamamlamıştı. Yalnızca iki ay içinde üçüncü turu da atmıştı. Yerli ve yabancı fonlardan 300 milyon dolar değerinde yeni yatırım alarak değerlemesini 2.6 milyar dolara yükseltmişti. Üçüncü turun liderliğini yeni yatırımcılardan Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global üstlendi. Daha önceki tura katılan 8 fondan 7 tanesi de bu son tura katıldılar.

Büyümeye odaklanacağız

Getir Kurucusu Nazım Salur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini 2015 yılında başlattık. İş modelimize olan yoğun ilgi nedeniyle geçtiğimiz turun üzerinden henüz 2 ay geçmeden bir tur daha yatırım alma imkânı doğdu. Biz de bunu değerlendirerek 300 milyon dolarlık yeni kaynak yaratarak yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeye odaklanacağız. Aldığımız bu yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin Unicornu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”