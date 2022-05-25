25.05.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

قُلْ مَنْ ذَا الَّذٖي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُٓوءاً اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةًؕ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِياًّ وَلَا نَصٖيراً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

" Şunu da söyle: “Allah sizin için bir kötülük dilese Allah’a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murat etse (kim engelleyecektir)?” Bu durumda Allah’tan başka kendilerine ne bir velî ne de bir yardımcı bulabileceklerdir.”

(Ahzâb Suresi - 17) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜNDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Sizin en hayırlınız, hayrı dokunması umulan ve kötülüğünden emin olunan kimsedir. En kötünüz de hayrı dokunması umulmayan ve kötülüğünden emin olunmayandır.”

(Tirmizi, Fiten, 76