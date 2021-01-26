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Teknoloji 25 yıl önce ölen sanatçı sahne alacak! Yapay zeka bunu da yaptı
Teknoloji

25 yıl önce ölen sanatçı sahne alacak! Yapay zeka bunu da yaptı

Güney Kore'de yapay zeka teknolojisi ile 25 yıl önce ölen sanatçı Kim Kwang-Seok'a yeniden sahne aldırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 20:51:00 -

Güney Kore’de bir kanal, 25 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Kim Kwang-Seok'a yapay zeka kullanarak yeniden sahne aldıracak.

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile hayatımızın her alanında kendini gösteriyor.

25 yıl önce ölen sanatçı sahne alacak

Güney Kore'de bir kanal, 25 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Kim Kwang-Seok'a yapay zeka kullanarak yeniden sahne aldıracak. Kanal, "Yüzyılın Yarışması" isimli program ile hayatını kaybeden sanatçıları sahneye çıkartarak, hayranları buluşturmayı hedefliyor. Programın gelecek hafta kanal tarafından yayınlanması bekleniyor.

Yapay zeka mucizesi

Kanal, Kwang-Seok'un sesini bir dizi bilgisayar algoritmasından üretilen sentetik vokallerle gerçek şarkılardan klonlamayı planlıyor. Bu uygulama, ülkenin müzik akışı hizmetlerinin ve ulusal yayıncıların bir müzik etkinliğinde hayatta olmayan yıldızlarından canlı performanslar getirmek için makine öğreniminin analizlerine yöneldiği ilk sefer olmayacak. Güney Kore'de bir müzik kanalı yapay zeka tarafından oluşturulan sesleri kullanarak "Bir Kez Daha" (One More Time) programını yeniden yayınlamıştı.

Kwang-Seok 90'lı yıllarda Güney Kore'nin en önemli sanatçılarından biriydi ve hala genç nesil tarafından şarkıları en çok dinlenen isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde ünlü K-Pop grubu BTS, deneysel rock müziğinin Güney Kore'deki öncülerinden ve 2014 yılında hayatını kaybeden Shin Hae-Chul'un yapay zeka versiyonunu kullanarak çevrimiçi performans sergilemişti.

Telif engeline takılabilir

Müzik fanatikleri, artık hayatta olmayan şarkıcıların seslerini yeniden canlandırma konusunda BTS ve TXT dahil olmak üzere Güney Kore'nin en ünlü sanatçılarına karşı etik sorunları gündeme getirdi.

Güney Kore müzik endüstrisindeki pek çok kişi, vokal performanslarını yapay zeka ve hologram teknolojisi kullanarak klonlamaya itiraz etti ve bu da telif hakkı sorunlarını gündeme getirdi. Bununla birlikte, yapay zeka performansları, en sevdikleri sanatçıların hayatta olmasalar da canlı performanslarını dinlemeye istekli bazı hayranları da sevindirdi.

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