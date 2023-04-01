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Dünya 2,5 yaşındaki bebek iyi olsun diye 10 yaşındaki çocuğu kestiler! Siz insan olamazsınız
Dünya

2,5 yaşındaki bebek iyi olsun diye 10 yaşındaki çocuğu kestiler! Siz insan olamazsınız

Yeniakit Publisher
2023-04-01 22:19:00 -
2,5 yaşındaki bebek iyi olsun diye 10 yaşındaki çocuğu kestiler! Siz insan olamazsınız

Hindistan'dan kan donduran haber geldi. Hindistan'da 10 yaşındaki çocuk akrabaları tarafından kurban ritüelinde katledildi. Hindistan Ulusal Suç Kayıtları Bürosu verilerine göre 2014'le 2021 arasında kurban ritüellerinde 103 kişi öldürüldü.

Hindistan'da 10 yaşındaki bir çocuğun kurban ritüelinde akrabaları tarafından katledildiği düşünülüyor. Yetkililer ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletine bağlı Bahreyç'te yaşayan Vivek Verma'nın kaybolduğu ihbarının 23 Mart'ta polise ulaştığını bildirdi. Aynı gece çocuğun cansız bedeni boğazı kesilmiş halde bir tarlada bulundu.

2.5 yaşındaki oğlu iyileşsin diye...

Başlatılan soruşturmanın ardından ipuçları, Verma'nın kuzeni Anoop Verma'yı gösterdi. Yetkililer, Anoop Verma'nın 2,5 yaşındaki oğlunun hasta olduğunu ve hiçbir tedaviye yanıt vermediğini kaydetti. Anoop Verma'nın bunun ardından yakınlardaki bir büyücüye danıştığı belirlendi. 

Yetkililer, büyücünün adama bir insan kurban etmesi gerektiğini söylediğini ve Anoop Verma'nın, Vivek Verma'nın amcası Chintaram Vivek'le saldırıyı planladığını belirtti. Polisler, Chintaram Vivek'in yeğenini bir kürekle öldürdüğünü düşünüyor.

Para ve çocuk sahibi olmak için 103 kişi kurban kesildi

Cumartesi tutuklanan üç zanlı cinayetle suçlanıyor. Hindistan Ulusal Suç Kayıtları Bürosu verilerine göre 2014'le 2021 arasında kurban ritüellerinde 103 kişi öldürüldü. Bunların çoğu para, çocuk sahibi olmak ve iyileşmek için yapıldı.
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10 hatta 20 katı olabilir...

Ülkede batıl inançlara karşı çalışmalar yürüten aktivist Sanal Edamaruku ise gerçek sayının çok daha fazla olduğunu savundu: Bu sayı çok eksik sayılıyor. Asıl sayının bunun 10 hatta 20 katı olabileceğini düşünüyorum.
Edamaruku kolluk kuvvetlerinin bu tür olaylara karşı daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Bu inançla ilgili değil! Bu tehlikeli bir suç

Hindistan'da insan kurban etme Narabali diye biliniyor. Hinduizm'de zaman ve kıyametin tanrıçası olduğuna inanılan Kali'ye tapan Thugge tarikatı, Hint Yarımadası'nda yüzyıllar boyunca ilmikle yakaladıkları insanları soymuş ve cesetlerini gömmüştü. 

1822 ile 1891 arasında yaşayan tarihçi Rajendralal Mitra insan kurban etmenin Vedalalar'a kadar uzanan geleneklerin bir devamı olduğunu yazmıştı. Hinduizm'in kutsal metinleri olan Vedalar'ın tarihi milattan önce 1500'e kadar ulaşıyor.

 

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