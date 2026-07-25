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İSLAM 25 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

25 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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25 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (25 Temmuz 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٣٧) وَمَٓا اَمْوَالُكُمْ وَلَٓا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتٖي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاًؗ فَاُو۬لٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَٓاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اٰمِنُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(37) Sizi bize yaklaştıracak olan, ne servetiniz ne evlâtlarınızdır.
       Ama iman edip dünya ve âhirete yararlı iş yapanlar başka, yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükâfat vardır ve onlar köşklerde huzur ve güven içinde yaşayacaklar.

(Sebe Suresi, 34/37)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Önceki âyetlerde servet ve nüfuzunu her türlü kurtuluşun teminatı gibi görenlerin bu yanlış düşünceleri, rızkı sağlayanın yüce Allah olduğunu unutmaları açısından eleştirilmişti; burada ise bu imkânların kişiyi Allah’a yaklaştırma, O’nun rızasını elde etme ölçüsü olamayacağı; ancak bu imkânlar sağlam bir imana dayalı olarak ortaya konan iyi davranışlara dönüştürüldüğünde Allah katında değer bulacağı ifade edilmektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 440

 
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Yüce Allah dört kimseye gazaplanır: Çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden ihtiyar ve zalim yönetici.”

Kaynak: Nesâî, Zekât, 77
 

 

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