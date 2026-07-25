25 Temmuz 2009: Adil Teymur'un vefatı (Âlim, Yazar, Mütercim)

1931 Gaziantep doğumlu olan Adil Teymur Hoca Gaziantep’in köklü ailelerinden Teymurlar’a mensuptur. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde okurken yanına ilme veren; Üsküdar-Kısıklı’da Süleyman Hilmi Tunahan Hocaefendi’den alınacak Arapça yönlendiriciler Hukuk’u okuduktan sonra Edebiyat Fak. Arap-Fars Dilleri’ne giren Adil Hoca, Farsçayı öğrenmek için İran’a, Arapçayı öğrenmek için de Irak’a gider. İran’da Mevlana Celaleddin Rumi’nin eşyalarını inceler.



Bağdat’ta İmam Buhari’nin hocasının hocası Abdullah ibnü’l Mubarek’in yazma eserleri üzerinde yüksek lisans yapar ve onun Kitâbu’l-Cihad (1980) ve Kitâbü’z Zühd Ve’r Rekâik’ini (Zahidlik ve İncelikler - 1992, Seha yay.) dilimize ulaşır. Sonra İbnü›l Mübarek üzerine doktora yapmaya başlar ama bazı başlangıçlar sonucu tezi bırakır. Fekat Adil Hoca, bu peşini bırakmaz, İbnü›l-Mübarek’in yazma eserlerinin üzerinde mahkumiyeti sona erer; Asr-ı Saadetin Köprüsü – Abdullah ibnü’l Mubarek isimli kitabını yayınlamayı başarır.







Dame de Sion’da Bir Ders Yılı ile İnananlar ve İnanmayanlar isimli bölümleri kendi imzasıyla; Yedi Başlı Devin Cellatları ve Yedi Başlı Devin Kurbanları’nı ise Cahide Yazar imzasıyla yayınlamıştı.



Adil Hoca, bir ara Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi’ye intisab etmiş, ilmî taşıma, kuvve-i nâtıkası ve hoş sohbeti ile İskenderpaşa›da ona vekaleten sık sık vaaz kürsüsüne de gelmiştir.







Adil Teymur Hoca’nın Arapça’dan çevirdiği eserlerden en çok bilinen ve istifade edileni ise, Münir Gadban’ın Peygamberimizin Hayatı ve Davet Metodu isimli eseridir.



Âlim, Yazar, ve Mütercim Adil Teymur hoca 25 Temmuz 2009 hayatını kaybetti.