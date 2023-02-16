248. saatte gelen mucize! 17 yaşında o enkazdan sağ çıktı
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın olduğu şehirlerden mucize kurtuluş haberleri geldi. 248. saatte Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Aleyna enkazdan sağ çıkarıldı.
Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi.
Deprem felaketinin 11. gününde de enkaz altından mucize kurtuluş haberi geldi. Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.