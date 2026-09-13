  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzonspor Konyaspor engeline takıldı Körfez’de İran’a karşı dikkat çeken karar! Bahreyn resti çekti: Aynı masaya oturmayacağız Zülfü Livaneli'den Özgür Özel'e şok! 'Artık çalmayın' Avrupa’da akaryakıt şoku! Dizelde artış yüzde 33’ü buldu Kara Haydar’ın eşi gözaltına alındı Müslümanlara alçak saldırı: Cuma namazında domuz başlı provokasyon! "Sığ beyinli bedbaht sözde bilim adamları!" Türkiye'nin PISA'daki başarısını çekemediler İlerlemenin hızına vurgu! PISA’nın sonuç raporuna Türkiye damgası Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı: Bir daha izin vermeyeceğiz İsrail müttefikini bile soydu: Atina’ya 3.5 milyarlık dolarlık kazık!
Dünya 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: İrtibat tamamen kesildi
Dünya

243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: İrtibat tamamen kesildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: İrtibat tamamen kesildi

Endonezya’da Surabaya kentinden Banjarmasin’e gitmek üzere denize açılan "Virgo Transport 8" isimli yolcu gemisiyle irtibat tamamen kesildi. İçinde 243 kişinin bulunduğu geminin kötü hava şartları nedeniyle açık denizde sürüklenmiş olabileceğinden şüphelenilirken, Java Denizi’nde zamana karşı yarışan geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Endonezya’da içinde 243 kişi bulunan bir yolcu gemisiyle irtibatın kesilmesi üzerine, Java Denizi’nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Endonezya'nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan bir yolcu gemisiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Güney Kalimantan Arama Kurtarma Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 243 kişiyi taşıyan "Virgo Transport 8" isimli yolcu gemisinin son olarak Banjarmasin'in 148 kilometre açıklarında sinyal verdiği aktarıldı. Geminin akıbetine ilişkin kesin bir bilginin bulunmadığı belirtilirken, Java Denizi'nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, işletmeci firmanın geminin kötü hava koşullarından etkilendiğine dair güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye’den Endonezya’ya taziye mesajı
Türkiye’den Endonezya’ya taziye mesajı

Gündem

Türkiye’den Endonezya’ya taziye mesajı

Endonezya’da yanardağ patladı
Endonezya’da yanardağ patladı

Dünya

Endonezya’da yanardağ patladı

6’sı çocuk 11 can kaybı! Endonezya’da yangın kabusu
6’sı çocuk 11 can kaybı! Endonezya’da yangın kabusu

Dünya

6’sı çocuk 11 can kaybı! Endonezya’da yangın kabusu

Endonezya’da 6,6 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü Teluknaga yakınları
Endonezya’da 6,6 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü Teluknaga yakınları

Dünya

Endonezya’da 6,6 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü Teluknaga yakınları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23