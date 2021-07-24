24.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فٖي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar."

(Tevbe Suresi - 126) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Âyette sözü edilen musibetler hakkında çeşitli açıklamalar yapılmışsa da (bk. Taberî, XI, 73-74), münafıkların değişik vesilelerle gerçek ve çirkin yüzlerinin ortaya çıkmasına, rezil rüsvâ olmalarına rağmen bunlardan ders çıkarmadıklarına ve iki yüzlülükte ısrar ettiklerine işaret edildiği anlaşılmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri







ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Rasûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem bir ölü defnedildikten sonra kabri başında durdu ve şöyle buyurdu:,

“Kardeşinizin bağışlanmasını isteyiniz ve Allah’tan ona başarılar dileyiniz. Çünkü o şu anda sorgulanmaktadır.



(Ebû Dâvûd, Cenâiz, 69)