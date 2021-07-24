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İSLAM 24.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

24.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-07-24 05:43:00 -
24.07.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فٖي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar."

 (Tevbe Suresi - 126)           (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

TEFSİRİ:  

Âyette sözü edilen musibetler hakkında çeşitli açıklamalar yapılmışsa da (bk. Taberî, XI, 73-74), münafıkların değişik vesilelerle gerçek ve çirkin yüzlerinin ortaya çıkmasına, rezil rüsvâ olmalarına rağmen bunlardan ders çıkarmadıklarına ve iki yüzlülükte ısrar ettiklerine işaret edildiği anlaşılmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri


ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Rasûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem bir ölü defnedildikten sonra kabri başında durdu ve şöyle buyurdu:,

“Kardeşinizin bağışlanmasını isteyiniz ve Allah’tan ona başarılar dileyiniz. Çünkü o şu anda sorgulanmaktadır.

(Ebû Dâvûd, Cenâiz, 69)

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